Румыния потребовала уменьшить штат российского посольства в стране

Румыния потребовала уменьшить штат российского посольства на 51 человека в течение 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении румынского МИД говорится о решении властей страны сократить персонал представительства РФ «путем ограничения его численности до уровня, близкого по численности к дипломатическому и технико-административному персоналу представительства Румынии в России».

В результате российская сторона должна сократить на 21 дипломатическую должность и на 30 людей из технико-административного персонала.