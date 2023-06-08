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Румыния потребовала уменьшить штат российского посольства в стране
Румыния потребовала уменьшить штат российского посольства на 51 человека в течение 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.
В сообщении румынского МИД говорится о решении властей страны сократить персонал представительства РФ «путем ограничения его численности до уровня, близкого по численности к дипломатическому и технико-административному персоналу представительства Румынии в России».
В результате российская сторона должна сократить на 21 дипломатическую должность и на 30 людей из технико-административного персонала.
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