Румия Ниязова: «Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв»

В Азиатско-Тихоокеанском колледже города Макати на филиппинском острове Лусон на этой неделе прошел уникальный концерт – впервые в истории этой тропической страны со сцены звучали песни на татарском языке. «Татар-информ» рассказывает, кто стал первым послом татарской культуры в Республике Филиппины.





Татарский плей-лист для филиппинцев

Все самое лучшее, мелодичное и задорное, народные песни «Ай, былбылым», «Тала-тала» и «Умырзая» привезла в далекую страну татарка по происхождению, участница шоу «Голос-2» и трижды лауреат международного фестиваля татарской песни «Yзгәреш җиле» Румия Ниязова. Филиппинцы также услышали «Әдрән диңгез» на стихи Тази Гиззата и музыку Салиха Сайдашева, «Утыр әле яннарыма» (Шаукат Галиев/Ифрат Хисамов) и «Зәңгәр томан» (Ренат Харис/Резеда Ахиярова).

Концерт, в котором она участвовала, назывался «Beyond the borders»/«За границами» и был посвящен национальным культурам. Российская певица, телеведущая и актриса Театра LDM (Ленинградского дворца молодежи) стала его участницей вместе с филиппинской поп-звездой Баян Барриос и ее музыкантами из группы NALIYAGAN. Удивлять зал на 400 мест исполнительницам помогали ас игры на гитаре в технике finger style Джером Рико, струнный ансамбль String Fusion и фольклорная танцевальная труппа BIÑAN/«Биньан».

Казахские татары

Прежде чем оказаться на сцене филиппинского острова, Румия Ниязова прошла не просто долгий и усердный путь через множество профессиональных и телеконкурсов, работу телеведущей на международном телеканале о путешествиях и в федеральных теленовостях – в ее биографии был еще и переезд в детстве из Казахстана в Татарстан.

По воспоминаниям бабушки, со слов мамы, в те времена (конкретно неизвестно, в каком районе они проживали) был голод. Их маленькими на бричке вывезли в теплые края. Была такая и, наверное, по сей день есть узловая станция Арыс. Там бабушка встретила моего деда. А дед из альметьевских краев. Довольно рано он ушел из семьи и был довольно скуп в рассказах. Бабушка с дедушкой осели в городе Джамбул, сейчас он называется Тараз. Со стороны папы очень мало источников, и они все какие-то фантазийные, я даже делиться ими не буду – какие-то там нестыковочки, – задорно призналась в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Румия Ниязова. – Но как мне кажется, судя по фотографиям моих предков со стороны мамы, они – яркий пример жителей волжского региона. Они такие светленькие, зеленоглазые, белокожие. Со стороны папы, по моему мнению, точно татаро-монголы. Хотя папе не очень нравится этот термин. В нас есть гены и астраханских татар – в общем, помесь разных кровей. Представители этой ветви были темненькие, и я в отцовскую породу – темненькая, кареглазая.

Родители Румии Мухамат и Найля Ниязовы – одни из основателей татаро-башкирского культурного центра в Казахстане. Занимаясь с детьми, они организовывали национальные праздники, прививали любовь к родному языку. Но это больше общественная деятельность, по основной работе отец певицы был преподавателем в казахском институте культуры.

Папа у меня человек абсолютно фанатичный в вопросе родной культуры. Благодаря ему я знаю татарский. И, по воспоминаниям папы, в детстве я безупречно говорила на трех языках и никогда не путалась: в школе на русском, во дворе с ребятами на казахском, а дома на татарском. Секрет прост: обучение в школе проходило на русском, национальный язык – казахский, значит, все вокруг говорили на нем, а вот над татарским языком со мной работали дома. Каждый день папа занимался со мной.

Помню, лето, жара, а я сижу с папой на балконе, пытаясь выучить параграф из поэмы Габдуллы Тукая «Су анасы». С улицы доносятся крики и счастливые голоса моих друзей, они играют в догонялки и периодически зовут и меня к себе. А я не могу – мне татарский учить! У меня поэма, которая каждый день пополнялась новым параграфом... Когда я зачитывала ее наизусть, папа говорил: «Хорошо, вижу, что текст ты выучила. А теперь с чувством, с толком и с расстановкой». Тогда мои глаза наливались слезами, я мечтала бегать и играть в догонялки, как все дети, а не изнурять свой мозг татарскими поэмами. Но на мои слезы папа спокойно говорил: «Ты сама крадешь у себя время. Сосредоточилась, сделала – и гуляй». Спасибо папе! Благодаря ему теперь я знаю родной язык и пою на нем без акцента, – с гордостью рассказала наша собеседница.

На Родину – в Татарстан!

К переезду на историческую родину, в Татарстан, семью подтолкнула мама, когда настали непростые 90-е. Обычно, рассказала Румия, она очень кроткая, но когда встает вопрос, как будет лучше для семьи, «в ней просыпается какая-то невероятная мощь».

– Она пошла напрямую в мэрию города Набережные Челны, вышла на руководителя, тогда была Фарида Мирзагитовна Белецкая, которая любезно выслушала ее, и не просто выслушала, а выделила общежитие, помогла с работой. И мама начала работать в Доме дружбы народов. Там она создала ансамбль «Умырзая». Дело в том, что одной из любимых народных песен моего дедушки была как раз «Умырзая». А дед обладал шикарным оперным голосом и прекрасно играл на баяне, хотя и не имел образования. И вот моя мама в честь своего отца назвала детский ансамбль «Умырзая» – сначала в Шымкенте, потом и в Набережных Челнах. Поэтому и я в программу своего выступления на Филиппинах включила эту песню – в память о дедушке.

Сандра Вирэй (продюсер концерта), Румия Ниязова, Баянг Барриос, Фэй Миравирти (продюсер концерта)

Когда семья Румии переехала в Татарстан, девочка писала на казахском, но прекрасно знала татарскую литературу, чем удивляла учительницу татарского языка. Когда класс проходил ту самую «Су анасы», «Шурале» и т.д., новая ученица могла поднять руку и начать читать их наизусть.

– На территории России проживают 193 народа, сохраняется около 270 языков, включая диалекты. Но ведь об этом мало кто знает, в том числе люди, живущие в нашей стране. Поэтому такие проекты, как этот концерт на Филиппинах, просто необходимы, чтобы мы знакомились с другой культурой, транслировали свою, вспоминали, что было забыто, изучали, если ранее не знали. Не стыдно не знать, стыдно не интересоваться и не хотеть знать. Мне кажется, у этого проекта есть будущее, и довольно большое. Это прекрасный пример для других стран обмениваться богатством своей нации, своей культуры, просвещать друг друга, – подчеркнула Румия Ниязова.

Татарская хореография vs танец тиниклинг

Предложение выступить на Филиппинах Румие поступило после того, как иностранные гости увидели ее в главной роли в одном из мюзиклов Театра LDM. Продюсер концерта Фэй Миравирти пересмотрела затем все спектакли с участием Ниязовой и вскоре предложила приехать на Филиппины для участия в сборном концерте. Правда, сначала речь шла о том, чтобы исполнить какую-нибудь джазовую композицию, песню одного из мюзиклов, где играет татарская певица... Но если уж представлять свой народ в такой далекой стране, однажды вдруг сказала ей Румия, то пусть это будут его национальные песни.

За время пребывания на Филиппинах Румия Ниязова побывала в местном Конгрессе, где пообщалась со старейшей его представительницей, стала участницей местного телешоу, выступила на пресс-конференции и попробовала станцевать местный национальный танец тиниклинг, суть которого в синхронном перепрыгивании участников через два движущихся бамбуковых шеста, которые держат горизонтально ведущие.

С другими музыкантами концерта Румия быстро нашла язык. Всего за одну репетицию, заверила она, с ансамблем String Fusion они собрали две татарские песни. С гитаристом Джеромом Рикко сделали душевную акустическую версию песни «Зәңгәр томан», получилось очень душевно.

Сначала Румия не включила в программу своего выступления песню «Гармун алыйк әле, дускай» – к ней был поставлен танцевальный номер. Но потом решила исполнить эту веселую композицию на филиппинском ТВ, сымпровизировав хореографию одна. Местным продюсерам так понравилось, что пришлось включить песню в концерт и обучить татарским движениям танцколлектив BIÑAN.

– Я решила разучить хореографию к этой песне с имеющимися танцовщиками прямо во время саундчека. Быстро объяснила, что нужно, максимально упростила. Эта песня была шестой, и когда на концерте на сцену неожиданно выбежали танцовщики и мы фактически из ничего сделали шоу, народ ликовал. Любят филиппинцы задорные песни, нравится им драйв. Конечно, никто не отменял и лирику, очень здорово ее послушать, но во всем должна быть мера. Эта хореография была собрана за 30 минут! Понимая, с какой скоростью это было подготовлено, диву даешься, – удивляется теперь и сама Румия Ниязова.

Наполовину филиппинка?

Покорить местную публику окончательно ей помогло все то же усердие, к которому в детстве приучил отец: иностранка выучила сначала небольшое, для телешоу, а затем и более длительное приветствие на тагальском языке, и более того – целую песню. Вместе с Баян Барриос Румия Ниязова спела песню «Капаяпан», что в переводе означает «Мир». Один из журналистов на телешоу даже уточнил, не наполовину ли Румия филиппинка.

– Поездка сюда – это большой бонус за годы работы и совершенствования (я говорю и про язык, и про изнуряющие уроки хореографии, вокала). Это приятно и ценно, когда ты осознаешь, что все не зря. Большую часть песен и аранжировок я использовала с фестиваля «Yзгәреш җиле». Я буквально стараюсь себя хвалить, несмотря на свой перфекционизм, потому что крайне редко бываю довольна своими выступлениями. Профессия такая – ты себя постоянно разбираешь по мелким кусочкам и всегда говоришь: «Артистка Ниязова, вот здесь можно было бы и получше». Я к себе в этом плане довольно жестка и категорична, спасибо папе за привитую муштру с детства. Это очень помогает мне по сей день.

Но мне рассказали, что одна из зрительниц нашего концерта на Филиппинах плакала. Когда ее спросили, что случилось, она ответила, что ни слова не понимает, но это так трогает ее за душу, что невозможно описать. За такого рода эмоции зрителей я горда собой, я себя похвалила. В очередной раз убеждаюсь, что чтобы чувствовать музыку, необязательно понимать текст. Музыку понимают все, независимо от национальности и этнической принадлежности.

Фотографии и видео предоставлены Румией Ниязовой