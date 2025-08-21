Руководство «Зенита» высказалось об отставке Сергея Семака

Фото: fc-zenit.ru

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Семаком, чтобы спасти юбилейный, 100-й сезон.

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», – приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Контракт между клубом и специалистом заключен до 2030 года. Под его руководством петербуржцы на протяжении шести лет не уступали пальму первенства и становились лидерами российской Премьер-лиги. По итогам сезона 2024/25 сине-бело-голубые не смогли оформить чемпионство и заняли второе место.

На сегодняшний день тройку лидеров с 13 очками возглавляет московский «Локомотив». На второй и третьей строчках расположились «Краснодар» и ЦСКА.

После пяти проведенных встреч «Зенит» набрал всего шесть очков. Петербуржцы лишь в одной встрече одержали победу, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Следующий матч «Зенит» проведет дома в Санкт-Петербурге против махачкалинского «Динамо» 23 августа.