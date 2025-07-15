Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Татьяны Воропаевой

Руководство Республики Татарстан выразило соболезнования в связи со смертью бывшей главы Заинского муниципального района, экс-депутата Государственного Совета РТ Татьяны Воропаевой.

Воропаева родилась 17 апреля 1954 года в городе Жигулевск Куйбышевской области. Свою трудовую деятельность она начала воспитателем детского сада в городе Заинск. После окончания в 1976 году Елабужского государственного педагогического института была утверждена секретарем комсомольской организации института. В 1978 году избрана секретарем Заинского горкома ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью. С 1985 года преподавала историю в СПТУ №98 города Заинск, а в 1994 году стала директором этого образовательного учреждения.

В 2002 году Татьяна Воропаева перешла на работу в органы местного самоуправления Заинского района. В тексте подчеркивается, что Воропаева внесла значительный вклад в развитие социальной сферы, образования и местного самоуправления. Под ее руководством Заинский район активно развивался, реализовывались инвестиционные и инфраструктурные проекты, улучшалось благоустройство территорий.

«Большое внимание Т.В. Воропаева уделяла вопросам развития социальной сферы, она активно внедряла передовые технологии в образовании, культуре», – говорится в некрологе.

Отмечено, что Воропаева была известна высоким чувством долга, трудолюбием и профессионализмом, за что заслужила уважение как среди коллег, так и у широкой общественности Татарстана. С 2014 по 2019 год Воропаева являлась депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, была заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике. С 2019 года работала председателем Совета Татарстанской региональной общественной благотворительной организации «Яз».

«В числе приоритетов ее парламентской деятельности были вопросы повышения эффективности мер социальной поддержки населения, а также разработка необходимых законодательных инициатив в области управления молодежной и семейной политикой», – отмечается в тексте.

Татьяна Васильевна скончалась 14 июля 2025 года на 72-м году жизни. Её многолетняя деятельность была отмечена рядом государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», Почетное звание «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан».

«Светлая память о Татьяне Васильевне Воропаевой, яркой личности и талантливом руководителе, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Некролог подписан от имени первых лиц республики, включая Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова, председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзама Губайдуллина, министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиру Зарипову и главу Заинского района РТ Разифа Каримова.