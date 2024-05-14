Руководство ВСУ покинуло Купянск в Харьковской области

Руководство ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области, в населенном пункте остались только подразделения прикрытия. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

При этом, по его словам, в Купянске будет тяжелая боевая обстановка.

«Туда добавлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников, которые сегодня, как они говорят, проходят практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», – отметил депутат Госдумы.