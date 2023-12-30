Руководство УФСИН Татарстана исполнило мечты троих маленьких казанцев

Руководство УФСИН РФ по Татарстану присоединилось к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнило мечты троих казанских детей.

Фото: © УФСИН России по Татарстану

Начальник УФСИН России по Татарстану генерал-майор внутренней службы Эдуард Хиалеев в преддверии Нового года исполнил мечту пятилетнего Анвара и четырехлетней Тансылу. Руководитель пенитенциарного ведомства региона вручил мальчику велосипед, а девочке снегокат.

Фото: © УФСИН России по Татарстану

Мечту пятилетней девочки из Казани Теоны исполнил заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Ильназ Фахреев. Он подарил девочке велосипед.