Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Руководство УФСИН Татарстана исполнило мечты троих маленьких казанцев
Руководство УФСИН РФ по Татарстану присоединилось к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнило мечты троих казанских детей.
Начальник УФСИН России по Татарстану генерал-майор внутренней службы Эдуард Хиалеев в преддверии Нового года исполнил мечту пятилетнего Анвара и четырехлетней Тансылу. Руководитель пенитенциарного ведомства региона вручил мальчику велосипед, а девочке снегокат.
Мечту пятилетней девочки из Казани Теоны исполнил заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Ильназ Фахреев. Он подарил девочке велосипед.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников