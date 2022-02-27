Руководство «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью журналиста Низамова

Ильдар Низамов был ведущим специалистом Татарстана в области теории национальной журналистики. Профессор КФУ, он был наставником многих поколений журналистов, отмечается в телеграмме с соболезнованиями от руководства АО «Татмедиа».

«Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком <...> Ильдар Низамов навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим вместе с его родными и близкими», — отмечается в тексте.

Ученики вспоминают, как профессор учил их использовать «чистый» татарский язык, избегать калек, с любовью относиться к своим работам. «Он тщательно разбирал словесные конструкции, требовательно относился к слову в текстах», — отмечают они.

Низамов скончался после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Уроженец Больших Березей, он прожил последние годы в родном Атнинском районе.

Является автором монографии «Сила печатного слова» («Матбугатның тәэсирле сүзе»), более 30 других книг и пособий, около 200 научных статей.