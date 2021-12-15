Руководство «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Земфиры Гильмутдиновой

Руководство АО «Татмедиа» выразило соболезнования родным и близким Земфиры Гильмутдиновой в связи с ее смертью. Известный журналист скончалась на 55-м году жизни.

«Земфира Гильмутдинова была ответственным, исполнительным сотрудником, человеком с активной жизненной позицией. Она искренне любила культуру, хорошо знала мир артистов, у нее всегда было много идей и планов. Для своих коллег она была вдохновителем и наставником. Такие люди встречаются редко», — отмечается в письме, подписанном гендиректором АО «Татмедиа» Шамилем Садыковым.

Земфира Загидовна работала ответственным секретарем в журнале «Сәхнә» со дня основания, а с 2014 года являлась пресс-секретарем Татарской государственной филармонии. В сентябре 2021 года она начала работать в отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома Казани.