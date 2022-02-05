Руководство «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Константина Куранова

Руководство и коллектив АО «Татмедиа» выразило соболезнования родным и близким ведущего, преподавателя КФУ Константина Куранова в связи со смертью известного журналиста. Он скончался в возрасте 86 лет.

«Константин Николаевич — профессионал своего дела. Он был необыкновенно добрым, теплым человеком, оптимистом. Константин Куранов навсегда останется в наших сердцах», — сказано в некрологе.

Константин Николаевич родился в 1935 году в деревне Садилово Высокогорского района РТ. В 1959-м окончил филологическое отделение историко-филологического факультета КГУ, в 1967-м — факультет журналистики Московского государственного университета. Семь лет работал в Татарском радиокомитете.

С 1967 года аспирант, ассистент и старший преподаватель казанского университета.

«Он 45 лет преподавал в казанском университете и был любимым наставником многих поколений журналистов», — говорится в сообщении.

В 1994 году Куранов стал сотрудником телеканала «Эфир», с 2000-го начал вести прогноз погоды.