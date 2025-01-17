Руководство «Татмедиа» встретилось с представителями медиасообщества в ЛНР

В Луганске в Доме журналистов прошла встреча представителей медиасообщества ЛНР и Татарстана. В рамках этой встречи состоялись семинары по сторителлингу и использованию искусственного интеллекта в СМИ.

С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель Союза журналистов России в ЛНР Евгений Мурылёв. Он выразил свою радость от мероприятия и подчеркнул, что это исторический момент, поскольку журналисты Республики давно ждали гостей из Татарстана.

В свою очередь руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил сильную связь Республики Татарстан и ЛНР.

«В Луганской Народной Республике у нас есть два подшефных города – Лисичанск и Рубежное. Также хочу сказать, что начинать с ваших позиций интереснее, потому что сразу можно перейти на более современный формат и новые технологии. В вашем регионе это можно будет сделать даже проще, чем в Татарстане», – сказал он.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова отметила, что Татарстан стал одним из первых регионов России, предложивших сотрудничество.

«Наше тесное взаимодействие продолжается уже два года, и это не предел, а только начало большого пути. Коллеги из Татарстана ценят традиционные СМИ, и одновременно с этим используют современные технологии, внедряя цифровые сервисы в работу медиа. И сегодня татарские журналисты поделятся своим опытом, что позволит нам также применять в своей работе искусственный интеллект, нейросети. Я очень рада нашему плодотворному сотрудничеству! Мы действительно друзья!» – отметила она.

Генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков поприветствовал всех присутствующих в Доме журналиста. Он выразил благодарность заместителю министра цифрового развития ЛНР Александре Веселовой за отличную организацию мероприятия и подчеркнул, что чувствует себя как дома.

Военный корреспондент Равиль Мукменов поделился опытом и рассказал о творческих проектах. Он посоветовал журналистам и студентам относиться к работе с интересом и не лениться.

«Вы сможете быть хорошими журналистами только тогда, когда вам самим будет интересно искать темы, общаться с героями, создавать новые проекты. И забудьте о лени! Пока вы будете где-то отдыхать, кто-то другой будет делать то, что вы могли бы сами сделать», – отметил он.

В завершение заместитель генерального директора по социальным медиа АО «ТАТМЕДИА» Арсений Соколов в режиме видеоконференции рассказал луганским журналистам об особенностях применения искусственного интеллекта в работе СМИ.