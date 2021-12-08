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Общество
8 декабря 2021  21:38

Руководство АО «Татмедиа» соболезнует в связи со смертью журналиста Алексея Краснова

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Руководство АО «Татмедиа» соболезнует в связи со смертью журналиста Алексея Краснова

Руководство и коллектив АО «Татмедиа» выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью журналиста Алексея Краснова. 

Краснов с 1997 года работал в газете «Казанские ведомости», в которой также занимал должность заместителя главного редактора. 

«Алексей Петрович — человек с большим опытом работы в СМИ. <...> Он был профессионалом своего дела, в работе не боялся перемен», — рассказывают о нем коллеги.

Сотрудники издания называют его демократичным, верным товарищем, который всегда умел поддержать окружающих. Он был жизнелюбив и обладал хорошим чувством юмора.

«Мы скорбим вместе с его родными и друзьями», — подчеркнул генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

#соболезнования #татмедиа
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