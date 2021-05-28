Руководство «Татмедиа» привилось от коронавируса

Руководство АО «Татмедиа» во главе с генеральным директором Шамилем Садыковым прошло первый этап вакцинации от коронавируса Covid-19.

Для вакцинации Шамиль Садыков выбрал отечественный препарат «Спутник V» — по рекомендации коллег, которых уже вакцинировали. У них никаких серьезных осложнений не возникло.

«Каждый из нас должен беспокоиться в первую очередь о своем здоровье и второе — о здоровье своих близких и коллег. „Татмедиа“ — крупная серьезная организация, в ней активно идет прививочная кампания, очень много наших коллег приняли решение прививаться, это очень правильно, потому что журналисты всегда находятся в зоне риска», — отметил глава акционерного общества.

Второй этап вакцинации прошел руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Первую прививку он сделал три недели назад.

Он отметил, что первую прививку перенес хорошо. «Немного штормило», — отметил Салимгараев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

К руководству АО «Татмедиа» и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям присоединились журналисты, фотокорреспонденты и операторы казанских и республиканских СМИ.

Медики поликлиники 16-й городской больницы приехали в «Татмедиа», чтобы вакцинировать всех желающих без отрыва от работы.