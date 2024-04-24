Руководство «Татмедиа» поздравило со 105-летием абхазскую национальную газету «Апсны»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил со 105-летием абхазскую национальную газету «Апсны».

Напомним, в сентябре 2023 года было подписано соглашение между АО «ТАТМЕДИА» и РГУ «Апснымедиа». С тех пор для абхазской стороны организовали онлайн школу. Главный редактор татароязычной версии «Татар-информ» Рамис Латыпов и верстальщик газеты «Шәһри Казан» Ильдар Габидуллин в декабре прошлого года провели обучение для сотрудников изданий «Республика Абхазия» и «Апсны». Юбилейный номер, посвященный 105-летию газеты «Апсны» свёрстан по рекомендациям газеты «Шәһри Казан».

Первый номер первой абхазской газеты «Апсны» вышел 27 февраля 1919 года. Редактором издания стал основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа.

Газета выходила около двух лет, но потом грузинские меньшевики запретили издание, и она перестала выходить. Однако в 1921 году, после установления советской власти, газета снова стала издаваться под новым названием «Аԥсны ҟапшь» – (Красная Абхазия).

Газета «Апсны» сыграла большую роль в укоренении и развитии письменной культуры и в особенности в становлении абхазской журналистики и художественной литературы. В этой газете стали печатать стихотворения, очерки, рассказы и драматические произведения известных авторов. На страницах газеты в 1919 году появился первый рассказ на абхазском языке «Под чужим небом» Дмитрия Гулиа. Также на ее страницах опубликовали первое драматическое произведение в абхазской литературе «Махаджир» Самсона Чанба.

Газета «Апсны» освещает политические, экономические, социальные и культурные события в жизни республики. Часто печатаются стихи и прозаические произведения малых форм абхазских писателей.