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Айдар Салимгараев поздравил работников радио с профессиональным праздником
Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил работников радио республики с профессиональным праздником.
«Дорогие коллеги из сферы радио и связи! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегмент радио остаётся одним из наиболее стабильных и востребованных информационных каналов. Значительный аудиторный прирост показывают и радиоканалы на национальных языках, в том числе на цифровых платформах. Видим перспективным и дальнейшее развитие в этом направлении», - обратился к работникам радио Салимгараев.
Он подчеркнул, что сегодня в радиоотрасли действуют истинные профессионалы, ответственные и креативные личности, благодаря которым граждане могут даже в самых отдаленных уголках страны общаться с близкими, быть в курсе самых значимых событий.
«Желаю, чтобы на всех частотах вашей жизни звучали только благоприятные новости! Вдохновения, профессиональных успехов, мира, добра и связи без помех!», - сказал Салимгараев.
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