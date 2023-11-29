Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Наили Гараевой

Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью выдающейся артистки татарского театра, заслуженной артистки РФ и народной артистки Татарской АССР Наили Гараевой. Напомним, что актриса умерла 28 ноября после тяжелой болезни на 84 году жизни.

Авторы некролога отметили, что общественность Татарстана понесла тяжелую утрату.

Наиля Гараева родилась 18 ноября 1940 года в Казани. После окончания в 1961 году студии при Большом драматическом театре имени В. Качалова была принята в труппу Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала и прослужила там более 60 лет.

Сценический дебют молодой актрисы состоялся в спектакле «Первая любовь», когда она училась на втором курсе. Благодаря уникальной одаренности, обаянию и темпераменту, созданный ею образ Рахили принес Наиле Гараевой огромную популярность. Эталонной стала также одна из ее лучших работ в конце 60-х годов, Асель из повести Ч. Айтматова «Тополек мой в красной косынке», где она изобразила сложную гамму переживаний легкоранимой и в то же время сильной девичьей натуры.

«Наиля Гараева была настоящим мастером сцены, впитавшим лучшие традиции татарской актерской школы, и являлась олицетворением истории прославленного коллектива Татарского академического театра. Самобытность дарования, многогранность таланта, неубывающая с годами неутолимая жажда творчества позволили ей создать более 100 разноплановых ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики, а также в произведениях современной драматургии», — отмечается в некрологе.

Зрителям разных поколений запомнились образы, сыгранные ею, в числе которых: Зубайда — «Зубайда — дитя человеческое», Мать — «Приехала мама», Гюльтекин — «Айдын», Зубаржат — «В ночь лунного затмения», Диляфруз — «Четыре жениха Диляфруз», Миляуша — «Дружеский разговор», «Прощайте!», Энже — «Кол Гали», Бибкайнур — «Смелые девушки», Соседка — «Бичура»; Сабира — «Голубая шаль», Шамсия — «Казанское полотенце», Анфиса — «Три сестры», Абруй — «Поговорим о любви», Халима Амировна — «Запоздалое лето», Мать — «Здравствуй, мама, это я!..», Минниса — «Взлетел петух на плетень» и многие другие.

В документе также пишут, что жизненный путь Наили Гараевой и ее семьи являются образцом беззаветного служения актерскому ремеслу. Около 20 лет она с полной отдачей вела педагогическую работу в Казанском государственном институте культуры и Казанском театральном училище по воспитанию молодой смены.

Многолетняя и плодотворная деятельность Наили Гараевой была отмечена высокими наградами, в числе которых ордена Дружбы, «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык», медаль «В память 1000-летия Казани», Государственная премия ТАССР имени Г. Тукая.

«Наиля Гараева снискала бескрайнюю народную любовь и вплоть до последних дней была предана своему делу. Многогранное творчество выдающейся артистки оставило неповторимый след в татарском театральном искусстве, став общенациональным достоянием. Светлая память о любимой актрисе и талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в документе.

Некролог подписали Раис РТ Рустам Минниханов, Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, зампредседателя Госсовета республики Марат Ахметов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, член фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Ркаил Зайдуллин, главный режиссер театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев, член-корреспондент Академии наук РТ Роза Ахмадиева, а также директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова.