Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Фарита Хаммадеева

16 октября 2021 года на 86-м году умер Хаммадеев Фарит Муллагалеевич, ветеран труда, почетный нефтяник СССР, заслуженный нефтяник Татарской АССР.

Фарит Хаммадеев родился 10 октября 1935 года в деревне Талбазы Кушнаренковского района Башкирской АССР. В 1959 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, в 1965 году Ленинградскую высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Свою трудовую деятельность Фарит Хаммадеев начал в 1959 году в конторе разведочного бурения Треста «Татнефтегазразведка». В 1965 году был назначен секретарем парторганизации треста «Татнефтегеофизика», в 1966 году стал инструктором отдела нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС, а затем заместителем заведующего отделом. В 1972 году Хаммадеев возглавил ТатНИПИнефть, с 1978 по 1989 год работал заведующим отделом нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС, заведующим Казанским комплексным отделом ТатНИПИнефть.

Фаритом Хаммадеевым уделялось большое внимание повышению эффективности научно-исследовательских работ в области геологоразведочных мероприятий, под его руководством были организованы системные исследования по технологиям добычи сверхвязкой нефти и улучшению качества разработки нефтяных месторождений. Было начато использование электронно-вычислительных машин при научных изысканиях и подготовке проектно-сметной документации, при его участии появились новые способы ремонта нефтяных скважин, имевшие большой экономический эффект.

Хаммадеев активно занимался научной деятельностью: он автор более 30 научных работ, 7 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Его монография «Экспериментальная разработка Бавлинского месторождения» стала настольной книгой для многих поколений нефтяников.

Многолетний плодотворный труд и заслуги Хаммадеева были отмечены высокими наградами, в числе которых ордена Трудового Красного знамени, «Знак Почета», медали «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Фариту Хаммадееву всегда были присущи добросовестность, трудолюбие, скромность, требовательность к себе и подчиненным. Высокое чувство общественного долга и внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение.

Светлая память о Хаммадееве Фарите Муллагалеевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, член совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.