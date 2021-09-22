Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Данила Ибрагимова

21 сентября 2021 года на 72-м году ушел из жизни Ибрагимов Данил Исмагилович, бывший начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан.

Данил Ибрагимов родился 18 ноября 1949 года в деревне Старый Кырлай Арского района Татарской АССР. Окончил Казанское музыкальное училище и Казанский государственный педагогический институт, был кандидатом исторических наук.

Свою трудовую деятельность Ибрагимов начал в 1972 году, работал в различных учреждениях культуры города Казани, Сармановского и Зеленодольского районов. В 1982 году был назначен диктором Государственного комитета Татарской АССР по телевидению и радиовещанию, с 1987 года заведовал отделом программ и выпуска Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан». В 1993 году Д.И. Ибрагимов перешел на работу в Аппарат Кабинета Министров РТ в отдел культуры, искусства и спорта, затем стал помощником заместителя Премьер-министра РТ.

С 2005 по 2015 год Ибрагимов возглавлял Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ, с 2015-го по 2019 год являлся главным редактором научно-документального журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков».

Данил Ибрагимов внес значительный вклад в совершенствование республиканского архивного законодательства, улучшение материальной базы архивов, оснащение их современным оборудованием. Являлся инициатором выявления в зарубежных, федеральных и региональных архивах документов по истории Татарстана и татарского народа, организации приема на государственное хранение и копирования на современные цифровые носители уникальных аудиозаписей по этнографии народов Татарстана. По его инициативе были заключены соглашения о сотрудничестве с архивными службами Казахстана, Ирана, Турции, установлены контакты с Организацией Национальной библиотеки и Национального архива Египта, с федеральными и региональными архивами России.

Многолетний плодотворный труд и заслуги Данила Ибрагимова были отмечены высокими наградами, в числе которых медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», Благодарности Президента РТ. Являлся лауреатом Государственной премии РТ в области науки и техники.

Данила Ибрагимова всегда отличали ответственность, настойчивость в достижении поставленных целей, высокая работоспособность. Высокое чувство общественного долга и внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение.

Светлая память об Ибрагимове Даниле Исмагиловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ — Руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев.