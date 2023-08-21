Руководство Татарстана соболезнует родным и близким Мирфатыха Закиева

Фото: Академия наук Татарстана

Татарстанская общественность понесла тяжелую утрату — 18 августа умер профессор, действительный член Академии наук РТ Мирфатых Закиев.

«Жизненный путь М.З. Закиева достоин большого уважения. Высокое чувство общественного долга, ответственность, оптимизм и чуткое отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение коллег и общественности республики. Его всегда отличали преданность любимому делу и искреннее служение народу», — говорится в телеграмме с соболезнованиями от руководства республики.

Мирфатых Закиев родился 14 августа 1928 года в деревне Зайпы Ютазинского района ТАССР (ныне Бавлинского района РТ).

Он начал трудовую деятельность еще в школьные годы — работал конюхом, пастухом, кузнецом в колхозе. Затем получил высшее образование и окончил аспирантуру. Уже в 1954 году он занял должность старшего преподавателя КГУ, а еще через четыре года стал завкафедрой татарского языка и литературы. В 1965 году он начал работать проректором по научной работе КГПИ, а затем в течение почти 10 лет (с 1967 по 1986 год) возглавлял Казанский педагогический институт и кафедру татарского языкознания.

В 1986 году назначен директором Института языка, литературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР, с 1993 года включён в состав АН Татарстана.

В 2000 году перешел на должность заведующего отделом языкознания, а в 2007-м — лексикологии и диалектологии ИЯЛИ.

Мирфатых Закиев внес значительный вклад в подготовку педагогических кадров в Татарстане и развитие научно-образовательной сферы республики.

За эти годы он стал автором свыше 1 тыс. научных работ, включая сотню монографий, учебников и пособий, посвященных татарскому языку, тюркологии, двуязычию и многоязычию. Его монографии, посвященные синтаксису и синтаксическому строю татарского языка считаются базовыми фундаментальными работами об эволюции татарского языка. На основе его трудов выстроено преподавание татарского языка в школах.

«Он вел активную общественную деятельность, избирался депутатом Верховного Совета ТАССР десятого и одиннадцатого созывов, с 1980 года по 1990 год был председателем Верховного Совета ТАССР. Возглавлял комиссию Верховного Совета Республики Татарстан по подготовке проекта закона о языках народов республики», — говорится в некрологе.

Подписи под некрологом поставили Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Раиса РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, ректор КФУ Ленар Сафин, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.