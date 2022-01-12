Руководство Татарстана соболезнует родным и близким Героя Соцтруда Валентины Сорокиной

Руководство Татарстана приносит соболезнования родным и близким Героя Социалистического труда Валентины Сорокиной, скончавшейся накануне на 86-м году жизни.

Валентина Васильевна родилась 27 февраля 1936 года в деревне Михайловка Аксубаевского района ТАССР, после войны работала свинаркой в совхозах «Большевик» и «Восход» родного района.

«Сложные условия труда, тяжелая ручная работа не сломили ее характер. Она вкладывала в работу все свои старание, умения. Постоянно училась и использовала передовые методы для улучшения рациона кормления животных, получения здорового приплода и увеличения привеса», — отмечается в сообщении.

Сорокина добилась высоких результатов в повышении продуктивности животноводства, задания восьмой пятилетки она выполнила за 3,5 года, а в последующих двух пятилетках была передовым работником. Когда был возведен Аксубаевский свинокомплекс, татарстанка трудилась в цехе откорма, где проработала до 1991 года.

Валентина Васильевна активно занималась общественной деятельностью, с 1971 по 1975 год избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, членом райкома КПСС, обкома партии.

В 1976 году за выдающиеся успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании, трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств Сорокиной было присвоено звание Героя Социалистического труда. Кроме того, ее многолетний и плодотворный труд были отмечены орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, медалями «В память 1000-летия Казани» и «100 лет образования ТАССР».

«Сорокину всегда отличали большое трудолюбие и порядочность, высокое чувство общественного долга. Ее жизнь — пример преданности делу и жизненной стойкости», — говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, глава Аксубаевского района Камиль Гильманов.