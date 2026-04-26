Общество 26 апреля 2026 10:32

Руководство Татарстана и общественники возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани прошла церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю. В ней приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, Почетный Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, исполняющий обязанности Председателя Госсовета Марат Ахметов, а также представители общественности.

Почетных гостей встретил Татарский государственный ансамбль песни и танца, исполнивший песню «Бәйрәм бүген» на стихи Тукая.

В мероприятии также участвовали представители Союза писателей Татарстана, администрации Казани, Кабинета Министров республики, депутаты, деятели культуры и многочисленные поклонники творчества поэта, а также гости юбилейных торжеств.

После церемонии Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев пообщались с участниками события, сделали совместные фотографии и уделили внимание детям.

В этом году отмечается 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. В течение дня в республике проходят культурные мероприятия и поэтические акции, посвященные юбилею поэта.

Позже в театре имени Галиаскара Камала начнется торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Тукая и Дню родного языка. В рамках вечера объявят лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Гульнар Гарифуллина

#возложение цветов к памятнику #Габдулла Тукай #Рустам Минниханов #Минтимер Шаймиев #Фарид Мухаметшин #Марат Ахметов
