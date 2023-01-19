Возбуждено дело на руководство стройфирмы из РТ за невыплату 180 млн рублей налогов

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, руководство одной из татарстанских компаний вносило ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с несколькими контрагентами. Этим самым организация смогла уклониться от налогов на общую сумму более 180 миллионов рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. В пресс-службе МВД по РТ напоминают, что максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, фирмой-неплательщиком оказалась ООО «ЛИФТ-НК». Руководство компании вносило ложные сведения в декларации в 2016-2019 годах. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.