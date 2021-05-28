Руководство Стрелкового союза РФ поздравило Минниханова с победой татарстанцев в Европе

Председатель попечительского совета Стрелкового союза России Владимир Лисин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с победой татарстанских спортсменов на чемпионате Европы.

«Поздравляю вас с золотыми и бронзовыми медалями Потапова Евгения и Хабибуллиной Айгуль на чемпионате Европы по стрелковому спорту, проходящему в городе Осиек с 20 мая по 6 июня 2021 года. Уверен, что это достижение послужит дополнительным стимулом развития в вашем регионе стрелкового спорта как одного из медалеемких в программе Олимпийских игр», — написал Лисин.

Председатель попечительского совета поблагодарил Минниханова поддержку развития стрелкового спорта в Татарстане.

«Надеюсь на плодотворное сотрудничество, повышение престижа вашего региона и страны, будущих побед», — отметил он.