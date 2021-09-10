Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью композитора Леонида Любовского

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью композитора Леонида Любовского — композитора, профессора Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Композитор ушел из жизни сегодня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Леонид Любовский родился 24 февраля 1937 года в городе Каменка Украинской ССР. Окончил Львовское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию.

Свою творческую трудовую деятельность начал в 1967 году в Казанской государственной консерватории преподавателем, которой посвятил более 40 лет своей жизни.

Леонид Любовский работал во многих музыкальных жанрах и являлся автором известных опер, балетов, симфоний, многочисленных инструментальных и вокальных произведений, среди которых оперы «Праздник святого Иоргена» и «Каменный властелин», балеты «Сказание о Йусуфе» и «Жёлтый аист», симфоническая сюита «Из Моабитских тетрадей» для оркестра и солиста. В сочинениях Л.З. Любовского органично сочетались академизм и современность, в них остро чувствуется живой, динамичный пульс и стремительное течение жизни.

Высокое мастерство и добросовестный труд Любовского были отмечены государственными наградами, среди которых почетные звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Народный артист Республики Татарстан», медаль «В память 1000-летия Казани», Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан.

Любовского отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга. Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро даря окружающим свой талант и ритм жизни, присущей его музыке.

Светлая память о талантливом музыканте и выдающемся композиторе Любовском Леониде Зиновьевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин.