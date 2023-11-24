Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Ильшата Ганиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью депутата Госсовета Татарстана и гендиректора ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшата Ганиева, подчеркнув, что общественность республики понесла тяжелую утрату.

Ганиев родился 3 января 1954 года в деревне Новые Шалты Бавлинского района Татарской АССР.

После окончания в 1976 году Казанского сельскохозяйственного института им. М. Горького начал свою трудовую деятельность агрономом по защите растений совхоза «Майский» Зеленодольского района Татарской АССР. С 1986 года работал инструктором отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Татарского областного комитета КПСС.

В 1989 году Ильшат Ганиев был назначен на должность директора совхоза «Майский». С его именем тесно связана история становления и развития тепличного комбината с уникальной производственной базой, мощностями и профессиональным коллективом. Под его руководством предприятие стало крупнейшим производителем овощей защищенного грунта в России. С первых дней своей профессиональной деятельности он проявлял новаторские способности, поставив перед собой цель — осуществить технологическую оптимизацию производства с полным отказом от пестицидов и химических методов обработки теплиц. В результате уже в 80-ые годы Ганиев стал одним из основоположников биологической защиты растений на тепличных предприятиях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Внедренный им капельный полив на производстве заметно снизил трудоемкость работ овощеводов, а также повысил качество продукции и урожайность. Данный успешный опыт подтолкнул другие организации отрасли к внедрению подобных решений», — отмечается в некрологе.

Также отмечается, что усовершенствованная с его участием технология выращивания, основанная на искусственном досвечивании растений, стала основной для всего тепличного хозяйства страны. Кроме того, на комбинате была открыта одна из крупнейших биолабораторий, разработки которой позволяют полностью исключить химическое воздействие при выращивании овощных культур.

Большое внимание Ганиев уделял вопросам социальной поддержки работников, создания условий для их комфортного проживания и работы. На территории комбината был построен ведомственный жилой комплекс, включающий в себя 6 пятиэтажных многоквартирных домов, а также спортивный комплекс с игровыми площадками, обустроен сквер.

Также Ганиев занимался благотворительностью, регулярно оказывал адресную помощь пенсионерам-работникам комбината, помогал нуждающимся в лечении, обустройстве и строительстве жилья, других объектов социальной инфраструктуры.

Будучи человеком глубоко неравнодушным к проблемам людей принимал самое активное участие в общественно-политической жизни республики. Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан I, II, IV, V, VI созывов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многолетний плодотворный труд и достижения И.Г. Ганиева были отмечены высокими наградами, в числе которых орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» и «За труды по сельскому хозяйству», почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан», Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники, Почетная Грамота Республики Татарстан и др.

«Ильшат Газимович Ганиев сочетал в себе талант руководителя, высокое чувство ответственности за порученное дело, профессионализм, доброжелательность. Светлая память о Ганиеве Ильшате Газимовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в документе.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, зампредседателя Госсовета республики Марат Ахметов, министр сельсколго хозяйства РТ Михаил Зяббаров, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Экзам Губайдуллин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.