Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера Хаснулина

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера РТ Мансура Хаснулина. Государственный деятель скончался накануне на 80-м году жизни.

«Работая на ответственных должностях, М. М. Хаснулин проявил себя грамотным и принципиальным руководителем, сильным и талантливым организатором. Невероятная энергия, упорство в достижении поставленной цели снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение среди коллег и друзей», — сказано в сообщении.

Мансур Мингалеевич родился 22 марта 1942 года в Кировограде Свердловской области. Свою трудовую деятельность начал в 1960 году токарем-расточником на Салаватском химкомбинате в Башкирской АССР. В 1966-м после окончания Казанского химико-технологического института по распределению был направлен в Нижнекамск на строящийся нефтехимический комбинат (ПО «Нижнекамскнефтехим»), с 1971-го работал в профсоюзном комитете комбината. В 1979 году стал председателем исполкома Нижнекамского горсовета.

В 1985 году Хаснулин участвовал в создании Менделеевского района, до 1990 года был первым секретарем Менделеевского райкома КПСС. Под его руководством в районе сформировались органы местной власти, развивалось дорожное строительство, возведены новые промышленные и социальные объекты.

В 1990 году Мансур Мингалеевич возглавил отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства Совета Министров ТАССР. В 1992 году стал заместителем Премьер-министра РТ. При его участии решались сложные задачи по сохранению имущественного и кадрового потенциала промпредприятий Татарстана, увеличению темпов газификации и строительства.

С 1994 по 2000 год Хаснулин руководил Казанским заводом синтетического каучука им. Кирова.

Мансур Мингалеевич избирался депутатом Верховного Совета ТАССР XI созыва и депутатом Госсовета РТ II созыва, являлся председателем постоянной Комиссии по вопросам экономического развития и реформ.

Был отмечен высокими наградами, в том числе орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть», «В память 1000-летия Казани» и «100 лет образования ТАССР», удостоен почетного звания заслуженного химика РТ.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, глава Менделеевского района Радмир Беляев, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев.