Руководство РТ соболезнует в связи со смертью экс-главы Агрызского района Макарова

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью экс-главы Агрызского района Валерия Макарова, который накануне скончался на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

«Макаров зарекомендовал себя высококвалифицированным, энергичным и ответственным руководителем. Настойчивость в достижении поставленной цели, преданность делу, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Валерии Владимировиче Макарове навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Валерий Макаров родился 16 февраля 1965 года в Заинске, в 2002-м окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию, в 2018-м — Университет управления «ТИСБИ».

Профессиональную деятельность начал в 1989 году инженером по производству на малом предприятии «Вита» в Челнах. С 1992 по 1996-й работал замдиректора по транспорту научно-производственной фирмы «Техтранс», затем замдиректора по производству в «Камагрострое». С 1998 по 2001 год руководил ООО «Бензин сервис», в 2001-м был назначен директором ООО «Нефтеснаб».

Главой Агрызского района Макаров был избран в 2013 году, руководил муниципалитетом более 7 лет. При его активном участии в районе было проведено благоустройство поселений, обеспечено бесперебойное функционирование системы ЖКХ. Реализованы программы строительства объектов жилого и социально-культурного назначения, в частности, возведен спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», дом детского творчества, запущен проект строительства парковой зоны отдыха «Орешник».

Макаров уделял большое внимание улучшению условий и качества жизни людей, приоритетным направлением работы была постоянная забота и поддержка лиц старшего поколения.

Валерий Владимирович за многолетний плодотворный труд и профессиональные заслуги был отмечен медалью «За доблестный труд», Благодарностью Президента РТ, почетными грамотами министерств, ведомств и общественных организаций республики.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, мэр Челнов Наиль Магдеев, глава Агрызского района РТ Ленар Нургаянов и глава Заинского района Разиф Каримов.