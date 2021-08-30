Руководство РТ соболезнует в связи со смертью экс-главы Агрызского района Ивана Белова

На 69-м году жизни умер заслуженный работник транспорта России, Татарстана, Марий Эл и Чувашии — экс-глава Агрызского района Иван Белов. Общественность РТ понесла тяжелую утрату, отмечается в соболезнованиях руководства республики, направленных его родным и близким.

Иван Белов родился 6 августа 1953 года в деревне Ключищи, находившейся на территории Тюлячинского района ТАССР. Окончил Алатырский железнодорожный техникум, а затем и Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта.

Работать он начал после окончания техникума — в 1972 году, поступив на должность бригадира локомотивного депо поселка Ерофей Павлович в Амурской области. Пройдя военную службу, в 1975 году начал работать мастером в локомотивном депо станции Агрыз Горьковской железной дороги ТАССР. Затем в период с 1982 по 1987 год Иван Белов трудился в должности инструктора в Агрызском райкоме КПСС, позже — заведующим промышленно-транспортным отделом. В 1987 году он вновь вернулся в локомотивное депо станции Агрыз, сначала на должность главного инженера, затем — руководителя локомотивного депо.

В 1994 году Ивана Белова назначили на должность главы администрации Агрызского района. За время его работы в муниципалитете было построено множество объектов социально-культурного назначения, развивалась инфраструктура сельских населенных пунктов, создавались дополнительные мощности АПК.

Через четыре года он стал руководителем Казанского отделения ГЖД, внеся значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта в Татарстане. Так, благодаря Белову была значительно модернизирована железнодорожная инфраструктура, в 2009 году для выполнения пассажирских перевозок в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Кировской области появилась железнодорожная пригородная компания «Содружество». Данную организацию специалист возглавлял с 2010 по 2015 год.

За свою работу и вклад в развитие железнодорожной отрасли республики и страны Иван Белов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За доблестный труд» и «В память 1000-летия Казани», почетными званиями «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан», «Заслуженный работник транспорта Республики Чувашия», «Заслуженный работник транспорта Республики Марий Эл», званием «Почетный железнодорожник».

«Ивану Алексеевичу Белову всегда были присущи высокий профессионализм, требовательность к себе и подчиненным, чувство ответственности за порученное дело, внимательное и бережное отношение к людям. Деловые и человеческие качества Ивана Алексеевича Белова снискали ему заслуженный авторитет, признание и глубокое уважение среди коллег и общественности республики», — отмечается в телеграмме.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, глава Минстроя РТ Фарит Ханифов, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин и глава Агрызского района Азат Валеев.