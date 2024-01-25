Руководство ПСБ в Татарстане посетило промышленные предприятия Казани

Руслан Ахатов, руководитель ПСБ в Республике Татарстан, в составе экспертной группы посетил ряд крупных промышленных предприятий Казани. Вместе с представителями региональной Торгово-промышленной палаты эксперты побывали на одном из ключевых предприятий химической промышленности России – ПАО «Казаньоргсинтез». На заводе им рассказали об этапах реализации программы улучшения условий труда и политике открытости организации.

«ПСБ обладает эффективными инструментами для работы с предприятиями ОПК, крупным бизнесом, малым и средним предпринимательством. Банк обеспечивает сектора необходимыми финансовыми решениями, а также выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка. Мы постоянно работаем с региональным отделением Торгово-промышленной палаты, выстраиваем конструктивный диалог с организациями из сегмента МСБ и крупными промышленными предприятиями республики. ПСБ в Татарстане активно поддерживает и помогает в реализации лучших идей МСБ в успешные бизнес-проекты», – отметил Руслан Ахатов, руководитель ПСБ в РТ.

Также экспертная группа посетила предприятия на территории индустриального парка М7: завод «Волжанин», ООО «Авалон продакшн», ООО «НПФ «Медиком», ООО «Грузоподьем». В 2023-м году эксперты посетили более 70 региональных предприятий.

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