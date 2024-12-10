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Руководство оппозиции в Сирии приказало бойцам отступить из занятых городов
Сирийская оппозиция приказала своим бойцам отступить из занятых городов и направила на их место полицию и силы безопасности, связанные с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Дополнительные подробности не приводятся.
Напомним, 27 ноября боевики экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и их союзники начали масштабное наступление на позиции правительственных войск. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов: Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего сирийская армия покинула город.
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