Руководство ОЭЗ «Алабуга» планирует привлечь 280 млрд рублей инвестиций до 2032 года

План развития особой экономической зоны «Алабуга» до 2032 года предусматривает привлечение 130 новых резидентов с объемом инвестиций в 280 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор особой зоны Тимур Шагивалеев на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«Наш план до 2032 года — это 104 млрд инвестиций в инфраструктуру, 195 резидентов, инвестиции резидентов должны достигнуть 435 млрд рублей, выручка не менее 320 млрд рублей и 24 тыс. рабочих мест. Для этого мы создаем самый крупный в России центр по подготовке рабочих специальностей „Алабуга Политех“, потому что если не будет кадров, не будет новых проектов», — сказал Шагивалеев.

По итогам 2021 года накопленный объем частных инвестиций в ОЭЗ составил 154 млрд рублей, выручка резидентов — 136 млрд рублей. На территории «Алабуги» за все годы работы было собрано 11 млрд рублей налогов и таможенных платежей, создано 9 тыс. рабочих мест.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» проходит заседание коллегии Минпромторга РТ, в работе которой принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.