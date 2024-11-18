Руководство одного из жилых комплексов в Казани ждет суд из-за смерти ребенка в бассейне

Гендиректор и управляющий жилыми комплексами «Карсар» в Казани предстанут перед судом из-за смерти ребенка в бассейне.

В жилом комплексе «Карсар» в прошлом году работал платный бассейн, в который ходили взрослые и дети.

Вместе с мамой в бассейн пришел 7-летний мальчик. Пока женщина была в раздевалке, ребенок свободно прошел в зал и прыгнув в бассейн, утонул. В этот момент тренера бассейна на месте не было.

Тренером в бассейне оказалась женщина без опыта работы, в том числе спасения на воде. Через время, кроме тренерской нагрузки на нее добавили должность администратора, поэтому она не могла постоянно находиться в бассейне.

Женщина сама много раз просила назначить на эту должность другого человека, но ее просьбы руководство игнорировало.

Кроме того, в бассейне не было спасательных средств, дежурного медика и пропускного режима.

Возбуждено уголовное дело и направлено на рассмотрение в суд.