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Руководство одного из жилых комплексов в Казани ждет суд из-за смерти ребенка в бассейне
Гендиректор и управляющий жилыми комплексами «Карсар» в Казани предстанут перед судом из-за смерти ребенка в бассейне.
В жилом комплексе «Карсар» в прошлом году работал платный бассейн, в который ходили взрослые и дети.
Вместе с мамой в бассейн пришел 7-летний мальчик. Пока женщина была в раздевалке, ребенок свободно прошел в зал и прыгнув в бассейн, утонул. В этот момент тренера бассейна на месте не было.
Тренером в бассейне оказалась женщина без опыта работы, в том числе спасения на воде. Через время, кроме тренерской нагрузки на нее добавили должность администратора, поэтому она не могла постоянно находиться в бассейне.
Женщина сама много раз просила назначить на эту должность другого человека, но ее просьбы руководство игнорировало.
Кроме того, в бассейне не было спасательных средств, дежурного медика и пропускного режима.
Возбуждено уголовное дело и направлено на рассмотрение в суд.
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