Руководство мамадышской стройфирмы подозревают в неуплате 27 млн рублей налогов

Руководителей строительной компании из Мамадыша подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили следователи совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и налоговой службой, с 2018-го по 2021 год руководители организации вносили в налоговые декларации ложные данные о работе с 7 контрагентами.

Таким образом предприятие уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму, превышающую 26,9 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.