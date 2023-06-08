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Руководство мамадышской стройфирмы подозревают в неуплате 27 млн рублей налогов
Руководителей строительной компании из Мамадыша подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Как установили следователи совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и налоговой службой, с 2018-го по 2021 год руководители организации вносили в налоговые декларации ложные данные о работе с 7 контрагентами.
Таким образом предприятие уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму, превышающую 26,9 миллионов рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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