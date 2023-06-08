news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 июня 2023 15:09

Руководство мамадышской стройфирмы подозревают в неуплате 27 млн рублей налогов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Руководителей строительной компании из Мамадыша подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили следователи совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и налоговой службой, с 2018-го по 2021 год руководители организации вносили в налоговые декларации ложные данные о работе с 7 контрагентами.

Таким образом предприятие уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму, превышающую 26,9 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#неуплата налогов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное