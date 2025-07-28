Руководство компании в Татарстане обвинили в налоговых махинациях на сотни миллионов

Директор и учредитель фирмы в Татарстане подозреваются в уклонении от уплаты налогов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. Название компании в ведомстве не уточнили.

Следствие установило, что с 2020 по 2023 год руководители указывали ложные сведения в налоговых декларациях, создавая видимость сделок с 16 контрагентами. Таким образом они избежали уплаты НДС и налога на прибыль на 259 млн рублей.

Налоговые махинации раскрыли следователи вместе с экономическими полицейскими и налоговыми органами. Сейчас идет расследование для выяснения всех деталей дела.