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Происшествия 28 января 2025 15:15

Руководство колонии в РТ подозревают в принуждении заключенных к ремонту за свой счет

Бывший руководитель ИК-5 в Татарстане и его заместитель окажутся на скамье подсудимых по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2022-2023 годах по распоряжению обвиняемых один из осужденных за свой счет приобрел строительные материалы для проведения ремонтных работ в учреждении на сумму не менее 785 тыс. рублей. В дальнейшем, чтобы возместить понесенные расходы, злоумышленники заставили индивидуального предпринимателя, который поставлял продукты в колонию, передавать осужденному часть своей прибыли.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что начальник колонии и его заместитель получали взятки от осужденных в виде мобильных телефонов и беспроводных наушников за свое покровительство.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

#суд #коррупция #колония #взятки
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