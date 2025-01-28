Руководство колонии в РТ подозревают в принуждении заключенных к ремонту за свой счет

Бывший руководитель ИК-5 в Татарстане и его заместитель окажутся на скамье подсудимых по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2022-2023 годах по распоряжению обвиняемых один из осужденных за свой счет приобрел строительные материалы для проведения ремонтных работ в учреждении на сумму не менее 785 тыс. рублей. В дальнейшем, чтобы возместить понесенные расходы, злоумышленники заставили индивидуального предпринимателя, который поставлял продукты в колонию, передавать осужденному часть своей прибыли.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что начальник колонии и его заместитель получали взятки от осужденных в виде мобильных телефонов и беспроводных наушников за свое покровительство.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства.