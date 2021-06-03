Руководство КазГИК закупит оборудование для кинопавильона за 3,1 млн рублей

В Казани для Казанского государственного института культуры закупят оборудование для кинопавильона за 3,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Поставка оборудования кинопавильона для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Казанский государственный институт культуры“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 3 152 840 рублей», – сообщается в документах.

В КазГИК закупят панорамную камеру за 560 тыс. рублей и пять кинокамер за почти 2,6 млн рублей. Всю технику в институт доставят в течение 30 дней после заключения госконтракта.

Финансироваться закупка оборудования будет из бюджета РФ, в рамках нацпроекта.