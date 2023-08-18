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Происшествия 18 августа 2023 12:06

Руководство казанской логистической компании обвиняют в неуплате 173 млн рублей налогов

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Руководство ООО «Казаньавтотранс» обвиняют в уклонении от уплаты крупной суммы налогов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с региональным управлением налоговой службы, руководитель фирмы вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с несколькими организациями.

Таким образом руководству предприятия удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 173 миллионов рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

#неуплата налогов
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