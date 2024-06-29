Начальника ИК-5 и его зама подозревают в незаконных доходах от тюремного кафе и взятках

Масштабная коррупционная схема раскрыта в исправительной колонии №5, которая находится в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, начальника колонии Тихонова, его заместителя Чумакова и других должностных лиц обвиняют в получении взяток и превышении полномочий.

Вместе с сотрудниками Следственного комитета по РТ оперативники УФСБ по РТ установили, что в июне 2022 года некий индивидуальный предприниматель обратился к руководству колонии с предложением открыть кафе на территории учреждения. Первоначально ему отказали, но в сентябре того же года двое осужденных, действуя в интересах руководства колонии, предложили бизнесмену открыть кафе на условиях распределения прибыли между ним, осужденными и руководством ИК-5.

30 сентября 2022 года между предпринимателем и ИК-5 в лице начальника Тихонова был заключен договор на изготовление и реализацию продукции. Подобные договоры продлевались в январе 2023-го и 2024-го годов. По схеме бизнесмен завозил в колонию полуфабрикаты, из которых в кафе готовились и продавались продукты питания. Ежемесячно предприниматель передавал в бухгалтерию ИК-5 информацию о количестве изготовленной продукции, после чего учреждение оплачивало его услуги. Оставшуюся прибыль бизнесмен делил на четыре части и переводил на банковские карты третьих лиц в пользу тех самых двоих осужденных, с которыми первоначально они договорились, и руководства колонии.

С ноября 2022-го по март 2024-го года общая сумма незаконных выплат составила более 755 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Кроме того, возбуждено отдельное уголовное дело в отношении тех самых двоих осужденных о посредничестве во взяточничестве.

Также следствие выявило еще один эпизод коррупции: в период с 1 сентября по 31 октября 2023 года начальник ИК-5 Тихонов получил взятку от осужденного в виде телефона iPhone 14 Pro стоимостью 105 тысяч рублей. Взятка была передана за общее покровительство, послабления режима отбывания наказания и совершение иных незаконных действий в пользу осужденного.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом за незаконные действия.