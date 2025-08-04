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Происшествия 4 августа 2025 13:00

Руководство фирмы по металлопрокату в РТ обвиняют в налоговых махинациях на 26 млн

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В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении директора, а также фактического руководителя компании «Территория металла». Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2020-2023 годы руководство фирмы вносило в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 43 контрагентами. Это позволило уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 26 млн рублей.

Махинации удалось обнаружить благодаря совместной работе следователей республиканского СК и сотрудников МВД Татарстана.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства директора и в офисе компании «Сталь Маркет», связанной с фирмой «Территория металла».

#Уголовное дело #налоги
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