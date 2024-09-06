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Общество 6 сентября 2024 11:06

Руководство Федеральной таможенной службы России оценило работу татарстанских коллег

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Олег Губайдулин

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин высоко оценил работу Татарстанской таможни. Свою оценку он выразил во время общения с журналистами на 24-м заседании Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, которое проходит в Казани.

«Во-первых, Татарстанская таможня отличилась в подготовке и проведении сегодняшнего мероприятия. В целом, учитывая промышленный потенциал региона, таможня Татарстана решает поставленные задачи. Если углубляться непосредственно в направление ее деятельности, у нас не хватит времени. Хорошо работает Татарстанская таможня», – отметил Олег Губайдулин.

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