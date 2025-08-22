news_header_top
22 августа 2025

Руководство «Динамо» оценило кандидатуру Ротенберга в качестве тренера «Динамо»

Руководство «Динамо» оценило кандидатуру Ротенберга в качестве тренера «Динамо»
Фото: ska.ru

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о ротации в нынешнем тренерском штабе в случае неудач и возможной перспективе в качестве главного наставника Романа Ротенберга.

«Зачем подогревать такую ситуацию? Роман Ротенберг занимается подготовкой нашего резерва. Алексей Кудашов тренирует команду КХЛ. У каждого своя работа и своя сфера ответственности. Вопрос неактуальный», – ответил Сушко корреспонденту ТАСС.

Напомним, Роман Ротенберг являлся вице-президентом питерского СКА с 2011 г. Одновременно в 2020 г. вошел в тренерский штаб клуба в качестве ассистента. А с 2022 г. стал главным тренером петербуржцев.

2 июля 2025 г. на заседании Совета директоров СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов.

1 июля 2025 г. Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо», где отвечает за развитие детско-юношеского и молодёжного хоккея.

