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ЛНР и Татарстан 29 января 2025 13:10

Руководство Чистопольского района доставило в подшефный Лисичанск гуманитарную помощь

Власти Чистопольского района Татарстана доставили в подшефный Лисичанск гуманитарную помощь.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«По целевой заявке военкомата Лисичанска мы приобрели мебель, генератор, канцелярские товары, а также холодильник. Кроме того, привезли гуманитарную помощь, собранную жителями Чистополя: крупы, предметы первой необходимости и бытовую химию», — рассказал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Глава района подчеркнул позитивные преобразования в Лисичанске, отметив значительные улучшения со времени своего предыдущего визита.

«Мы были здесь в ноябре, и тогда город выглядел иначе — было тихо, улицы пустовали. Сегодня мы увидели, как город оживает, люди гуляют по тротуарам, чувствуется, что жизнь мирная жизнь возвращается», – дополнил он.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан
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