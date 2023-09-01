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Руководство челнинской фирмы оштрафовали за незаконное трудоустройство мигрантов
В Набережных Челнах местную фирму привлекли к административной ответственности за незаконное трудоустройство граждан Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.
Как выяснилось, руководство местной компании трудоустроило граждан Республики Узбекистан без патента (обязательного для осуществления трудовой деятельности) в качестве разнорабочих в производственном цеху.
Во время судебного заседания руководитель компании признал вину. С учетом материального и финансового положения компании, он просил назначить наказание в виде штрафа в меньшем размере.
В результате суд назначил наказание в виде штрафа в 125 тыс. рублей по каждому из 20 материалов судебного дела. На сегодняшний день фирма в добровольном порядке оплатила штрафы на общую сумму 1 750 000 рублей.
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