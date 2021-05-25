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Ру Тат
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25 мая 2021  17:40
Павел Климчак

Руководство бугульминской компании обвиняют в неуплате налогов на 111 млн рублей

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На руководство компании «ТНГ-Групп» из Бугульмы завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2017-2018 годах один из сотрудников фирмы внес ложные сведения в налоговые декларации о взаимоотношениях с контрагентом. Таким образом компания уклонилась от уплаты налогов свыше 111 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи провели необходимые обыски и допросили свидетелей.

#уклонение от налогов #налоговые декларации
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