Второй финальный матч Кубка Европы УНИКС — «Монако» посетит большая группа руководителей Евролиги. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент казанского УНИКСа Евгений Богачев.

Первая финальная игра в Монако завершилась победой хозяев со счетом 89:87. Интересно, что еще в третьей четверти перевес гостей достигал 11 очков.

Серия идет до двух побед, и 30 апреля в «Баскет-холле» УНИКС должен взять реванш. Если хозяева выиграют, то дополнительный матч пройдет 2 мая в Казани.

Кубок Европы, как и Евролигу, проводит лига УЛЕБ. По словам Евгения Богачева, на второй финальный матч Кубка Европы намерены приехать 12 представителей Евролиги во главе с ее президентом Жорди Бертомеу. И УНИКС, и «Монако» уже получили путевки в Евролигу на следующий сезон.

Ранее Бертомеу уже посетил третий полуфинальный матч Кубка Европы в Болонье «Виртус» — УНИКС.