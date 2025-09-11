news_header_top
Общество 11 сентября 2025 14:12

Руководство АО «Татмедиа» выражает соболезнования в связи со смертью Валерия Шеина

Фото: АО «Татмедиа»

Руководство АО «Татмедиа» выражает глубокие соболезнования главному бухгалтеру редакции газеты «Заря» («Тан») Дарье Анатольевне Шеиной в связи с безвременной кончиной ее сына, участника специальной военной операции Валерия Шеина.

«Мы склоняем головы перед его мужеством и героизмом, проявленными во имя Родины», – подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Разделяем вместе с Вами боль невосполнимой утраты. В этот трудный час пусть поддержка коллег, родных и близких поможет Вам обрести силы и стойкость», – заключил руководитель медиахолдинга.

