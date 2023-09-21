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Руководителям ТОС в Татарстане повысят компенсационные выплаты
С 1 января 2024 года в Татарстане повысят компенсационные выплаты для руководителей территориальных общественных самоуправлений. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, размер компенсационной выплаты руководителю ТОС-юрлицу для городского (сельского) поселения увеличился до 20 502,7 рубля, для городского округа — до 27,012,7 (+7482,7 рубля в каждом случае). Для руководителей, не являющихся юридическими лицами, выплата составит 15 747,1 рубля и 20 747,1 соответственно. В обоих случаях размер компенсации увеличен более чем на 5,7 тыс. рублей.
Как следует из порядка предоставления компенсаций, трансферты будут переданы в бюджеты городских округов и муниципальных районов, откуда будут выплачиваться руководителям ТОС, расположенных на их территориях. Во втором случае перед получателем сумма будет передана в бюджет сельского поселения, на территории которого находится ТОС.
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