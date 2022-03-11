Руководителям НКО Татарстана напомнили о необходимости сдать отчеты о работе за год

Управление Минюста по РТ напоминает об обязанности некоммерческих организаций по предоставлению в срок до 15 апреля 2022 года отчетов о деятельности за 2021 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«За непредставление отчетности предусмотрена административная ответственность», - уточняется в сообщении.

Отчеты необходимо предоставить по формам и в порядке, установленными законодательством РФ путем почтовой связи или путем публикации на информационном портале Минюста России.