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Руководителя «Водоканал-Сервис» оштрафовали на 20 тысяч за загрязнение Казанки
В ноябре руководитель организации «Водоканал-Сервис» допустил сброс сточных вод в водоём реки Казанка.
Анализы проб воды зафиксировали превышение концентрации предельно допустимых показателей.
По итогу прокурор Арского района Татарстана возбудил в отношении руководителя организации административное дело по статье «Нарушение правил водопользования».
Постановлением Министерства экологии и природных ресурсов РТ руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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