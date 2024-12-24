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Происшествия 24 декабря 2024 18:10

Руководителя «Водоканал-Сервис» оштрафовали на 20 тысяч за загрязнение Казанки

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В ноябре руководитель организации «Водоканал-Сервис» допустил сброс сточных вод в водоём реки Казанка.

Анализы проб воды зафиксировали превышение концентрации предельно допустимых показателей.

По итогу прокурор Арского района Татарстана возбудил в отношении руководителя организации административное дело по статье «Нарушение правил водопользования».

Постановлением Министерства экологии и природных ресурсов РТ руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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