Руководителя УК Вахитовского района Казани оштрафовали за многочисленные жалобы жильцов

Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск Жилищной инспекции региона к руководителю ООО «УК Вахитовского района». Инспекция требовала дисквалификации главы управляющей компании из-за многочисленных жалоб жильцов на качество обслуживания, сообщает Госжилинспекция РТ.

Статистика обращений граждан демонстрирует рост недовольства работой УК: за 2023 год поступило 290 жалоб, а за первые 4 месяца 2024 года — уже 253.

Несмотря на неоднократные административные взыскания в виде предупреждений и штрафов, ситуация не улучшилась. Даже накануне судебного заседания в инспекцию обратились жильцы с новой жалобой на многолетнее протекание крыши.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение не дисквалифицировать руководителя УК, но назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Жилищная инспекция Татарстана заявила о намерении повторно обратиться в суд в случае продолжения поступления жалоб на бездействие управляющей компании. Ведомство подчеркивает, что деятельность по обслуживанию жилфонда с нарушением законодательства и прав граждан должна быть пресечена.