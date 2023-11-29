Руководителя транспортной фирмы в РТ будут судить за уклонение от уплаты 27 млн налогов

В Татарстане перед судом предстанет руководитель транспортной компании «Альфа-Трак», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, с января 2018 года по июнь 2020 года мужчина вносил в отчетные документы ложные данные о финансово-хозяйственных операциях с 33 контрагентами.

Таким образом он уклонился от уплаты более 27 млн рублей налогов.

Свою вину мужчина не признал и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В процессе следствия на его имущество, а также на активы учредителей компании и аффилированной фирмы наложен арест на общую сумму более 79 млн рублей.